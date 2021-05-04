Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı

Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi’nde eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Suzan H., dün saat 15.00 sıralarında en büyük oğlu Sultan H.'yi darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, adrese gelen polise kapıyı açmamak için uzun süre direndi.

“HEM DÖVÜYOR HEM BALKONDAN SARKITIYOR”

Suzan H.'nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, “Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı” diye konuştu.

Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Suzan H.'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Suzan H.'nin üç çocuğu ise koruma altına alındı. (İHA)