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Çok yüksek riskli Konya’da eğlence mekanı baskını: 40 kişiye ceza kesildi

Sağlık Bakanlığı'nın çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız eğlence mekanında aralarında kadınların da olduğu 40 kişiye 162 bin lira ceza uygulandı.

Güncellenme: 17:10, 04/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Çok yüksek riskli Konya’da eğlence mekanı baskını: 40 kişiye ceza kesildi

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Konya, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride yer alıyor. Denetimlerin artırıldığı kentte, hemen hemen her gün kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu ihbarlarının alınması nedeniyle polis ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği’nce saat 04.30 sıralarında, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak’taki eğlence mekanının açık olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi.

Polis, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve içeride alkol ile müzik eşliğinde eğlence yapıldığını saptadı. Bunun üzerine aralarında kadınların da bulunduğu 40 kişiye, sosyal mesafe ve maske ihlalleri gereği toplam 162 bin lira ceza uygulandı.

İş yeri mühürlenirken, sahibi hakkında da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

2 GÜN ÖNCE DE 60 KİŞİYE CEZA KESİLMİŞTİ

Kentte, 2 gün önce de açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, corona virüsü tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulanmıştı.

İş yeri sahibi hakkında da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatılmıştı. DHA

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