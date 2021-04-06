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Çöp dökmek için evden çıkan eşi geri dönmedi

Bartın'ın Amasra ilçesinde Nazlı Okul'dan (30), dün sabah çöp dökmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Jandarma ekipleri, arama çalışması başlatırken, Şeref Okul (49) eşinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

Güncellenme: 15:47, 06/04/2021
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Amasra’ya bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan Şeref Okul ile 1,5 yıl önce evlenen Nazlı Okul, iddiaya göre dün sabah çöpü dökeceğini söyleyerek evden çıktı. Nazlı Okul, ortadan kaybolurken, Şeref Okul eşine ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Nazlı Okulu bulmak için çalışma başlattı. Şeref Okul, Nazlı Okulun hayatından endişe ettiğini ve eşini görenlerin jandarmaya haber vermelerini istedi.

Dün sabah eşinin kahvaltıdan sonra evden çöp dökmek için çıktığını söyleyen Şeref Okul, Eşim saat 10.00 gibi evden çıktı. O saatten sonra hiçbir haber alamadık. Dün jandarmaya gittim, eşimin kaybolduğunu söyledim. Bugün de araştırma yaptılar ama hala bir iz yok. Kendisinin hayatından endişe ediyorum. Eşim hala bulunamadı. Görenlerin bilenlerin jandarmaya haber vermelerini rica ediyorum dedi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:23,