Çöp kamyonunun altında kalan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri toplayan çöp kamyonu Fatih Caddesi üzerinden sokağa dönmek istedi. 18 yaşındaki Raşit Vahap K. de bisikletiyle hareket halindeydi. Bu sırada arkadan gelen genç, bisikletini durduramayınca kamyona çarpıp aracın arka tekerleklerinin arasında sıkıştı.

Kazayı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci kurtarmak için çalışma başlattı. Acı içinde kıvranan genci kurtarmak için saatlerce uğraşıldı. Ancak Raşit Vahap K., saatlerce süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)