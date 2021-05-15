Çöp yakarken faciaya neden oluyorlardı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki ormanlık alan kenarındaki moloz döküm alanında işçilerin yaktığı çöpler rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Bodrum-İzmir karayolundan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kızılağaç ormanlarının içerisinde bulunan moloz döküm alanında yangının büyümesi üzerine işçiler iş makinaları ile toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı, ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ETRAFI ASIRLIK ÇAM AĞAÇLARI İLE KAPLI

Yaklaşık bir saatte güçlükle kontrol altına alınan yangının ormanlık alana sıçramasının son anda önlendiğini belirten 45 yaşındaki Cevdet Bilecik, “Rüzgarlı havada alevler aniden yükseldi, söndürmek için mücadele ettik ama rüzgar fazlaydı hızla büyüdü. İş makinaları ile önlem alınmaya çalışırken itfaiye de zamanında gelip müdahale etti, alanın etrafı asırlık çam ağaç ağaçları ile kaplı, faciadan dönüldü” diye konuştu.

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