Corona karantinasını ihlal davasına ‘aile’ gerekçeli beraat

Kayseri’de yaşayan Zekeriya Ş.’nin, geçen yıl 4 Eylül’de, Covid-19 testi pozitif çıktı. Zekeriya Ş., karantinanın ilk gününde evine gitmedi. Polis kontrolünde, karantinada olması gerektiği belirlenen Zekeriya Ş.nin, kentteki bir rezidansta konakladığı belirlendi ve hakkında tutanak hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan Zekeriya Ş. hakkında iddianame düzenlendi. Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen Zekeriya Ş.ye TCK’nın 195’inci maddesindeki ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘ONLARA VİRÜS BULAŞMASIN DİYE GİTTİM’

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Zekeriya Ş. hazır bulundu. Suç işleme kastı olmadığını öne süren Zekeriya Ş., Evde yaşlı annem ve babam vardı. Onlara virüs bulaşmasın diye bir süite gittim. Beraatimi istiyorum dedi.

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık Zekeriya Ş.nin kasıtlı olarak dışarı çıkmadığına, yaşlı aile bireylerine koronavirüsü bulaştırmamak için evine gelmediğine hükmederek, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan beraatine karar verdi. (DHA)