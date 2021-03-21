Corona tedbirlerini hiçe saydılar, cezadan kaçamadılar

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Polis ekipleri bir iş yerinde okey oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemelerde corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak 8 şahsın okey oynadığını tespit etti.
İş yeri sahibine iş yerini açarak kuralları ihlal etmesi sebebiyle 3 bin 469 lira, 8 şahsa ise kabahatler kanununa istinaden kişi başı 427’şer lira, maske takmadıkları için ise kişi başı 900’er lira olmak üzere toplamda 14 bin 85 lira idari para cezası kesti.