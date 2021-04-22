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Corona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti

Malatya’da corona virüse yakalanan iki kardeş tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Güncellenme: 12:29, 22/04/2021
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Corona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti

Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Ataköy Mahallesi'nde bakkal dükkanı bulunan Hüseyin Berktaş (57), corona virüs nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Berktaş‘ın Covid-19 tedavisi gören kardeşi Kemal Berktaş (48) ise sabah vefat etti. Kardeşler, Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi Şendereköyü Sokak'taki mezarlıkta toprağa verildi.

Ağabey Hüseyin Berktaş'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ve eşi Gülcan Berktaş'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kardeşlerden Kemal Berktaş'ın eşinin ise 13 yıl önce trafik kazasında öldüğü ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

Ataköy Çocuk Corona Malatya trafik