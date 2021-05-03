Corona virüsü tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamnda 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edilirken sahillerde de denetimler yapıldı.

Denetimlerde izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, 487 bin 754 lira para cezası kesti.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

BURSA’DA 11 KİŞİYE 34 BİN LİRADAN FAZLA CEZA

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Bursa’da denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları megafonla uyardı.

İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir’in de katıldığı denetimlerde, bir fırının kafeterya bölümünde çay içen 7 kişi ve metruk binaya girerek toplanan 4 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. Kısıtlamayı ihlal eden 11 kişi GBT sorgusunun ardından evlerine gönderildi. DHA