Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Coronaya rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza

Osmaniye’de polisin baskın yaptığı ofiste kumar oynayan 5 kişiye, kumar oynadıkları ve corona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri için 25 bin 580 lira ceza kesildi.

Güncellenme: 15:48, 16/04/2021
HaberlerGünün İçinden

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ofise baskın yapan ekipler, 5 kişinin masa etrafında kumar oynadığını belirledi. Masada çok sayıda iskambil kağıdı, oyun taşı ve 90 lira ele geçirildi. Ofisin sahibi hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı.

Kumar oynayanlara ise kumar oynadıkları ve corona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 580 lira ceza uygulandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir'Çok yüksek riskli' Konya'da corona baskını'Çok yüksek riskli' Konya'da corona baskını
Corona Emniyet Konya Osmaniye Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:33,