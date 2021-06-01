Coronaya yakalanan 7 aylık hamile kadın ve bebeğinden acı haber

Doğanbey Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Keziban Arslan, rahatsızlanınca 20 gün önce COVID-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Arslan, evde tedavi görmeye başladı. Durumu ağırlaşan Keziban Arslan (35), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak entübe edildi.
Yaklaşık 20 gün tedavi gören Keziban Arslan, geçen hafta karnındaki 7 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Keziban Arslan’ın (35) cenazesi getirildiği memleketi Söke’nin Doğanbey Mahallesi’nde corona virüsü tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak toprağa verildi.
Coronaya yenik düşen Keziban Arslan’ın eşi Demir Arslan’ın da coronaya yakalandığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu bilgisine ulaşıldı. DHA