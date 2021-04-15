Coronayla mücadelede ‘yerel pandemi kurulu’ önerisi

Aydın Tabip Odası’ndan coronayla mücadelede dikkat çeken bir açıklama geldi. Oda Başkanı Dr. Adalet Çıbık, yerel pandemi kurullarının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi;

*Sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemi ile mücadele derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir.

*Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir. Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp, salgının ilk kaynağına ulaşılmalı bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır. İHA

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