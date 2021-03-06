Çorum’da boş arazide ceset bulundu

Çorum Mimar Sinan Mahallesi’nde önceki gün vatandaşlar, boş arazide yerde hareketsiz biri olduğunu fark edince, durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Halil Kayış olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopside Kayış’ın tabancaya başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet Ş.,(40) ve Selahattin B.’yi (52) şüpheli olarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında, beraber alkol aldıklarını itiraf eden şüphelilerin, cinayet ile ilgili bağlantılarının bulunmadığını söylediği belirtildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.