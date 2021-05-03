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Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken öldü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Covid-19 aşısı olduktan sonra eve dönmekte olan sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 19:04, 03/05/2021
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Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken öldü

Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerindeki TOKİ Konutları mevkiinde Aydın Acar idaresindeki 06 AY 7628 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Emine G. ve Güllü K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AŞI SONRASI EVE DÖNÜYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Aydın Acar'ın aile hekimine Covid-19 aşısı olmak için komşularıyla birlikte gittiği ve aşı olduktan sonra TOKİ konutlarındaki evine döndüğü öğrenildi. İHA

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