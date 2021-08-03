Çukurca’da silah ve mühimmat ele geçirildi! Kayalıklar arasına gizleyip gitmişler

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyetleri sırasında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, “İlimiz Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 119 adet 7.62×54 mm bixi makineli tüfeği fişeği, 103 adet 7.62×39 mm AK47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.