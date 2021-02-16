Çukurova Belediyesi sokak hayvanlarını ihmal etmiyor

Pandemi dolayısıyla lokanta ve kafelerin kapalı olmasından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarının yardımına Çukurova Belediyesi ekipleri yetişiyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu hayvan severlerin besleme yapamaması nedeniyle belediye ekipleri yaklaşık 50 noktada sokak hayvanlarını besliyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor ve gerektiğinde bakımını yapıyor.

EKİPLERİMİZ 7/24 GÖREVDE

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Can dostlarımız bize emanet” ifadesini kullanarak, “Çukurova hayvan sever bir belediye. Görevi olmamasına karşın Adana'da barınağı olan tek ilçe belediyesiyiz. Bunun yanında ekiplerimiz her gün belirlenen noktalarda besleme yapıyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağından dolayı bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Pandemi nedeniyle lokanta ve benzeri işyerlerinin kapalı olması sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştiriyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Soner Çetin, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini de vurguladı.