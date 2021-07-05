Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Ankara’da belediye meclisi toplantısına katıldı

15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Eski (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin de yer aldı.

“TARİH, GÖLBAŞI’NI ALTIN HARFLERLE YAZACAK”

Turgut Aslan'ın 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan video ile başlayan törende video sonrası açılış konuşmasını yapan Aslan “Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binası'na tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz. Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU VATANI KİMSE BÖLEMEYECEK”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise, “Hoş geldiniz şeref verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Kısa ve öz konuşacağım. Bu vatanda sizin gibi yiğit evlatlar olduğu sürece ne bu bayrağı indirecekler ne bu ezanı dindirecekler ne bu vatanı kimse bölemeyecekler” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 23 Haziran’da partisinin belediye başkanları ile bir araya gelmişti. AKP’li başkanlara seslenen Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

* Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. ‘Gönül belediyeciliği' derken, biz de işte böyle bir anlayışı kastediyoruz. Yani vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tazarrudan bahsediyorum.

* Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın.