Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası normalleşme kararlarını açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların yarından itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

Ataşehir’de bulunan restoranda, iş yeri çalışanları haberin ardından hazırlıklara akşamdan başladı. İş yerlerinde temizlik yapmaya başlayan çalışan ve işletme müdürü alınan karar nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

“İNŞALLAH BUGÜNLERİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ”

Restoran çalışanı Alpay Baykut, şunları söyledi:

* Yaklaşık 2 aydır kapanma sürecinde müessesemiz kapalıydı. Tezgahlarımız boştu. Kendimiz burada bekliyorduk. Bugün için bu müjdeli habere odaklanmış durumdaydık.

* Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeli haberi verdi. Yarından itibaren tekrardan et tezgahlarımızı, meze dolaplarımızı tamamen doldurup misafirlerimize hijyen kuralları çerçevesinde iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah.

* Lütfen kurallara uyalım. İnşallah bugünleri bir daha yaşamayız. İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık bu son dönemde özellikle. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun.

İşletme müdürü Ali Büyük ise “Uzun zamandır beklemiş olduğumuz güzel haber bize ulaştı. Biz de tüm arkadaşlarımızla paylaştık. İnşallah yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu. DHA



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