D-100’deki kazada can pazarı

Kaza, Adapazarı-Hendek D100 karayolu Erenler ilçesi Büyükesence kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan Y.C. idaresindeki otomobile karşı şeritten dönüş yapmak isteyen C.K. idaresindeki 54 FA 168 plakalı otomobil çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 54 FA 168 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü C.K. ile T.K. ve yaşı öğrenilemeyen M.R.K. isimli küçük çocuk ile diğer araçta bulunan Y.C. ve Arif M. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 54 FA 168 plakalı otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan M.R.K., bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile D100 karayolu Ankara istikametinde bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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