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D100’de halk otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda özel halk otobüsünün tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güncellenme: 22:41, 22/02/2021
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D100’de halk otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var

Kaza, D100 karayolu Emekevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden Selahattin G. idaresindeki 41 NJ 136 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette yavaşlayan Erhan Tabar yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan 5 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Selahattin G.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra yaralı sürücü otobüsün camından sedyeyle çıkartıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Selahattin G. ve ismi öğrenilemeyen 5 yolcu, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılmaz hale gelen otobüs çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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