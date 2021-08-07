Dağcıların vefası

Erzurumlu dağ rehberleri Mustafa Tekin ile Yıldırım Beyazıt Öztürk, 21 yıl önce 3 Ağustos'ta kendilerinin rehber olarak ilk Ağrı tırmanışına götüren Türkiye Dağcılık Federasyonu(TDF) önceki başkanlarından olan ve 3 ay önce yaşamını yitiren Ziya Mengenecioğlu’nu 5 bin 176 metre yükseklikte andı.

ORHAN BOZKURT

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Erzurumlu dağ rehberleri Yıldırım Beyazıt Öztürk ile Mustafa Tekin 21 yıl önce 3 Ağustos’ta kendilerini rehber olarak ilk Ağrı tırmanışını yaptıran Türkiye Dağcılık Federasyonu(TDF) eski başkanlarından 3 ay önce yaşamını yitiren Ziya Mengenecioğlu'nu 5 bin 176 metre yükseklikte andı.

REHBERLERİNİ AĞRI DAĞI’NIN ZİRVESİNDE ANDILAR

‘Karlı Zirvelerin Ziya Amcası’ dedikleri Türkiye’nin önemli dağcılarından Mengenecioğlu’nun o gün kendilerine hediye ettiği tulum, çanta ve mataraları sakladıklarını söyleyen Tekin, “Ağabeyinin ölüm haberini alan kardeşi Şahin Mengenecioğlu’da kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Ağrı Dağı’na 160’ıncı zirve tırmanışını, Mengenecioğlu kardeşlere hediye ediyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

“O’NUN ROTASINI TAKİP EDEREK ZİRVE YAPTIK”

Mengenecioğlu kardeşler için ‘Türkiye’nin zirvesi’ olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’na anma tırmanışı düzenleyen Mustafa Tekin ile Yıldırım Beyazıt Öztürk, 1 Ağustos günü Doğubayazıt rotasını kullanarak Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkmaya başladı. 24 saat süren zorlu tırmanış sonrası deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme Köyü’nden tırmanışa geçen Tekin ve Öztürk, ilk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçirdi.

“ALMAN DAĞCILAR DA O ANIYA ORTAK OLDU”

Dağcılar, bir gün sonra 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkarak, burada tanıştıkları Alman dağcılarla birlikte gece yarısı şapka buzullarda aşarak sabahın ilk ışıklarında (saat 07.30’da) karla kaplı 5 bin 137 metrede ki Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı. Güneşli havada çıktıkları zirvede Türk bayrağı ve Ziya Mengenecioğlu’nun fotoğrafını açan Tekin ile Öztürk, saygı duruşunda bulundu. Zirve yolunda tanıştıkları Alman dağcılar da bu zirve mutluluğu ve anısına ortak oldu. Mengenicoğlu kardeşler için dua okuyan Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk, duygusal anlar yaşadı.

“KARLI ZİRVELERİN ZİYA AMCASIYDI”

Kendilerini ‘Dağcılık Sporu’ ile Ziya Mengenecioğlu’nun tanıştırdığını ve Ağrı Dağı’na ilk onunla çıktıklarını anlatan Mustafa Tekin, o bizim ve tüm dağcılık camiasında ‘Karlı Zirvelerin’ Ziya amcasıydı. Biz Ağrı Dağı’na ilk kez çıkarken o son tırmanışını yaptı ve daha sonra sporu bıraktı. Kendisini üç ay önce kaybettik. Erzurum’un en sevilen simalarından biriydi. Yıldırım Beyazıt Öztürk ile birlikte bizi 21 yıl önce Ağrı Dağı ile tanıştıran Ziya amcamız için saygı tırmanışı düzenledik. Ağrı Dağı’nı ilk kez bu kadar güneşli ve sakin gördük. Sanırım bu da Ziya amcamızın yüreğinin temizliğinden. Bize bu dağlarda örnek oldu, sadece dağlarda değil günlük yaşamımızda örnek kişimizdi. Onun yolunda ilerliyoruz. Ruhu şad olsun. Benim Ağrı Dağı’na 160’ıncı zirve tırmanışım, bu tırmanışı kendisine armağan ediyoruz” diye konuştu.

2 KARDEŞ 10 DAKİKA ARAYLA ÖLMÜŞTÜ

Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından Ziya Mengenecioğlu, yakalandığı bağırsak kanseri nedeniyle 22 Mayıs’ta fenalaştı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mengenecioğlu, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ziya Mengenecioğlu, 24 Mayıs sabahı doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane görevlileri, Mengenecioğlu’nun servis önünde bekleyen yakınlarına acı haberi verdi. Ağabeyinden gelecek iyi haberi bekleyen, evli ve 3 çocuk babası Şahin Mengenecioğlu ise o anda büyük üzüntü yaşayarsak fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mengenecioğlu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengenecioğlu kardeşler,10 dakika arayla yaşama veda ederek 10 yıl önce kaybettikleri anneleri Feriha Mengenecioğlu’nun sağ ve sol tarafındaki mezarlara defnedildi.