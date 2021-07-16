Dağdaki çobana da aşı

Mobil sağlık ekipleri aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Van’da sağlık ekiplerinin bugünkü çalışma alanı Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi’ne bağlı yüksek rakımlı yaylalarda oldu.

Sağlık ekipleri, hayvancılığın yoğun olduğu ve yaz boyunca yaylalarda bulundukları için aşı olma zamanı olmayan çobanların ayağına kadar gidiyor. Burada özellikle farklı hastalıkları olamayan çobanları aşılıyorlar.

Aşı çalışmalarının devam edeceklerini ifade eden Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven, “Bölge olarak genellikle geçim kaynağı hayvancılık olan yerdeyiz. Vatandaşlarımızın çoğu koyunları ve ot biçmek için yaylalarda oluyor ve sabah erken saatlerde gelip gece de geç saatlerde dönüyorlar. Bizler de onlar aşıya ulaşamayınca aşıyı ayaklarına götürüyoruz. Mobil ekibimiz ile birlikte sabah erken saatlerde yola çıkıp akşam geç saatlere kadar aşılarını yapıyoruz. Sağ olsunlar bizleri severek karşılıyorlar. Yorgunluğumuz onların mutluluğuyla geçiyor. Bütün vatandaşlarımızın aşılarını yapana kadar mobil aşı ekibimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte pandemiyi yenmek ümidiyle” dedi.