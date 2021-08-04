Dalaman yangını havadan böyle görüntülendi

Muğla'da orman yangını çıkan noktalardan biri de Dalaman oldu. Öğle saatlerinde başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, SÖZCÜ okuru Tarık Gök, o anları havadan görüntüledi.

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Görüntülerde, alev ve dumanların metrlerce yükseldiği dikkat çekerken, görgü tanıkları uzun süre havadan herhangi bir müdahaleyi görmediklerini ifade etti.

Dalaman yangını ilerleyen saatlerde de geniş bir alana yayılarak binlerce ağacın ve canlının yok olmasına neden oldu.