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Damdan kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

Adana'da iki katlı evin damından kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yapan Yakup S. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Güncellenme: 11:54, 18/03/2021
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesindeki 2 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu tacirinin evin damından sarkıttığı kovayla uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22 pakette 28.96 gram eroin ele geçirdi, Yakup S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Adana Emniyet Polis söz uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:11:16,