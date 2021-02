Darüşşafaka’dan bağışçılarına güvenli yaşam desteği

1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocukların yaşamını eğitimle değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerinin nitelikli ve çağdaş bir eğitimle yetişmesine katkıda bulunan 65 yaş üzerindeki bağışçılarını rezidanslarıyla konforlu ve güvenli bir yaşamla buluşturuyor.

Eğitim alanında üstlendiği öncü rolü ileri yaş bakımına da taşıyan Darüşşafaka Cemiyeti, hem Darüşşafaka Eğitim Kurumları için kaynak yaratmak hem de bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla 1997 yılında hizmete açtığı Yakacık Rezidans'ın ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidans'ı hayata geçirdi. Bugün 65 yaş üstü 500'e yakın bağışçıya Darüşşafaka Rezidansları'nda sağlıklı, güvenli, konforlu bir “ikinci bahar” geçiriyor.

“TİTRERİM BİR SUÇLU GİBİ BAKTIKÇA İSTİKBALİME”

Yaşamanı bir Darüşşafaka Rezidansı'nda sürdüren Mübeccel Çadırcıoğlu., o süreci şöyle anlatıyor: “Yakacık Rezidans, yeni hizmete açılmıştı, oraya gittim, çok beğendim. Benim çocuğum yok. Bir şarkı vardır bilir misiniz? ‘Titrerim mücrim (suçlu) gibi baktıkça istikbalime…' Ben de hep yaşlanınca ne olacağım korkusu içindeydim. ‘İhtiyarlayınca ne yapacağım?' diye düşünürdüm. Çünkü çok paranız olsa bile o parayı kullanacak insanınız yoksa para işe yaramıyor. İşte Darüşşafaka Yakacık Rezidans'ı gördüğümde bu korkum sona erdi. Harika bir yerdi, orada rahat rahat yaşayabilirdim. Darüşşafaka'nın babası veya annesi vefat etmiş, az gelirli çocukların hayatında eğitimle yaptığı değişimi de biliyordum. Eşimle beraber düşündük ve Darüşşafaka Rezidansları'nda yaşamaya karar verdik. Böylelikle hem yaşlandığımızda ne olacağımız korkusundan kurtulduk hem de çocuklarımıza, dolayısıyla da memleketimize bir hayrımız olsun istedik.”

TEK SEFERLİK BAĞIŞ YAPMAK YETERLİ

Rezidanslarda verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bir kereye mahsus bağış yapmak ve 65 yaşının üzerinde olmak gerekiyor. İleri yaşlarını erkenden garantiye almak isteyenler ise 65 yaşını beklemeden rezidanslardan daire satın alabiliyor ve 65 yaşını doldurduktan sonra burada yaşayabiliyorlar.



7 GÜN 24 SAAT SAĞLIK HİZMETİ

Darüşşafaka Rezidansları'nda 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor. Tüm rezidanslarda uzman sağlık ekipleri görev yapıyor. Her türlü acil durumda ilk müdahale yapılabiliyor. Bağışçıların sağlık geçmişleri yakından takip edilerek, düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor ve önleyici hekimlik hizmeti veriliyor. Her rezidans bünyesinde fizik tedavi üniteleri bulunuyor. Sağlık hizmetleri, sadece rezidans içinde sunulan hizmetlerle de sınırlı değil. Gerekli durumlarda, bağışçıların her türlü tetkik, tedavi ve operasyonları anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleştiriliyor. Bağışçıların ilerleyen yıllarda yardımlı yaşama ihtiyaç duymaları halinde, bakımları özel olarak tasarlanmış bakım ünitelerinde ömür boyu sağlanıyor.



“BAĞIŞÇILARIMIZA MİNNETTARIZ”

Bağışçılarının annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklar için umut olduklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, ‘'Cemiyetimiz kurulduğu günden bu yana kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan gayrimenkul bağışları, nakdi ve ayni bağışlar sayesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Onların değerli katkılarıyla çocuklarımızın çağdaş bir eğitimle; düşünen, kendine güvenen, aydın, topluma karşı sorumlu, yurtsever bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlıyor ve ‘eğitimde fırsat eşitliği' ilkesini yaşatıyoruz. Çocuklarımızın bu eğitimlere erişmesini sağlayan tüm bağışçılarımıza minnettarız. Haklarını ödemek mümkün olmasa da bağışçılarımızın ileriki yaşlarını daha iyi koşullarda geçirmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.