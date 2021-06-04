Datça açıklarında korkutan deprem! İçişleri’nden açıklama… Son depremler

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 23:23’te olan depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.

AFAD’ın depremle ilgili açıklamasında gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Oniki Adalar’da, yerin 6.6 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Muğla – Datça açıklarında saat 23.23'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde an itibariyle herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun Muğla” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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