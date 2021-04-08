Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi platformun sosyal medya hesabından yayınladığı bir bildiri ile Kargı Yolundaki 18 dönümlük alanın otel ya da başka bir amaçla özelleştirilmesi ve betonlaştırılmasını da, Kızlanaltı Güllük Mevkiinde kıyı parsellerinin kiralanmasını da kabul etmediklerini belirterek “Datçalılar kıyıların özelleştirilmesini istemiyor” şeklinde açıklama yapıldı.

KIYILARIN RANT HIRSIYLA DEĞİŞTİRİLMESİNİ DEMOKRASİYE UYGUN BULMUYORUZ

MUÇEP Datça Meclisi olarak yapılan açıklamada;

* Kargı Yolundaki 18 Dönümlük alanın otel ya da başka bir amaçla özelleştirilmesini ve betonlaştırılmasını da,

* Kızlanaltı Güllük Mevkiinde kıyı parsellerinin kiralanmasını da kabul etmiyoruz” denilerek şu açıklama gerçekleştirildi:

“Datça'nın dokusunun plansız programsız müdahalelerle, yerel halka sorulmadan, yerel yönetimlerin ve/veya temsilcilerinin onayı alınmadan sadece rant hırsıyla değiştirilmesini demokrasiye uygun bulmuyoruz. Merkezi yönetimin halkı ve temsilcilerini yok sayarak uygulamaya aldığı bu müdahalelerin karşısındayız. Sadece çevre mücadelesi yürüten kuruluşlar olarak değil daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok eşitlik, daha çok adalet arayışında olan tüm kesimlerle ve kişilerle birlikte bu haksız-hukuksuz müdahalelere karşı meşru yollardan birlikte mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.”