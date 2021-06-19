Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dayısının kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki genç dayısının kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Güncellenme: 21:37, 19/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Dayısının kullandığı traktörün altında can verdi

Olay, Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Taşçeken (15), dayısı Ferhat Ceylan (44) yönetimindeki traktörle tarlaya giderken bozuk yolda bir anlık dikkatsizlik sonucu traktör üzerinden yere düştü. Düşen gencin üzerinden traktör geçti.

Ağır yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Dayı, Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir15 yaşındak traktörü devirdi, kardeşi can verdi15 yaşındak traktörü devirdi, kardeşi can verdi