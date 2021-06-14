Dede ve torunun engellilere umut olan kapakları bulundu

Eskişehir’de 13 yıldır torunu Melike Sarıtaş ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplayan 73 yaşındaki Halit Aydoğan, geçtiğimiz gün de yıllardır yaptığı gibi bir tanıdığından gelen ve içerisinde binlerce mavi kapak olan torbaları evinin önüne indirdi. Torunu Melike, heyecanla dedesinin evinin önünde duran ve belki de 30 engelli bireye umut olabilecek binlerce mavi kapakla dolu torbaların videosunu çekti.

Sonrasında torbaların yanından kısa süreliğine ayrılan dede ve torun, evin önüne tekrar geldiklerinde mavi kapaklarla dolu yaklaşık 30 torbanın ortadan kaybolduğunu görünce üzüntü ve şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdı. Hırsızların binlerce mavi kapakla dolu torbaları çalıp geride tek bir mavi kapak bırakarak olay yerinden uzaklaştığını anlayan Halit Aydoğan, polisi aradı. Yaşanan üzücü olayı polis ekiplerine anlatırken gözyaşlarını tutamayan yardımsever dede-torun, çalınan kapaklarının geri getirilmesini polis ekiplerinden istedi.

ASAYİŞ EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Öncelikle mahallede bulunan kameraları inceleyen ekipler, tespit ettikleri bir şüphelinin gidiş istikametini mobese ile takip etti. Ardından şüphelinin yabancı uyruklu olduğunu belirleyen ekipler, aracının brandasını değiştirdiği sırada yakaladı. Gözaltına alınan M.T.A.'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAPAKLAR DEDE VE TORUNUN EVİNE GETİRİLDİ

Polis ekipleri şüpheliyi yakaladıktan sonra kapakların da bulunduğu yeri tespit etti. Kapakları alan ekipler polis aracı ile dede ve torununun evine geldi. Burada araca yüklenen kapaklar yeniden dede Halit Aydoğan ile Melike Sarıtaş'a teslim edildi. Mutlu olan ikiliden dede Aydoğan, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı.

“KISA SÜREDE BULDULAR”

Kapakların bulunmasına sevinç gözyaşı döken dede Halit Aydoğan, “Allah emniyetimizden razı olsun. İğne ile kuyu kazar gibi çalışıp bulup getirdiler. Bugün sevinçten ağlıyorum. Ben 81 milyon kardeşimi sevindiriyorum. Kardeşlerim için seviniyorum. Bir adım fazla attıracağım için mutluyum. Bulunmasından çok fazla ümidim yoktu. En kısa sürede buldular. Çok sevinçliyim” dedi. (İHA)