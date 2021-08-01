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Dedeoğlu ailesini ziyaret eden Babacan: Adalet talebinin takipçisi olacağız

Konya'daki silahlı katliamda 7 bireyini kaybeden Dedeoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulunan DEVA Partisi lideri Babacan, "Acılı ailenin sağduyulu sesini dinlemeye devam edeceğiz ve adalet talebinin takipçisi olacağız" dedi.

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Dedeoğlu ailesini ziyaret eden Babacan: Adalet talebinin takipçisi olacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da silahli katliamda 7 bireyini kaybeden Dedeoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Babacan, “Arkadaşlarımla beraber, Konya'da vahşi bir saldırı ile katledilen yedi vatandaşımız için Dedeoğlu ailesine taziyede bulunduk, yasını paylaştık. Acılı ailenin sağduyulu sesini dinlemeye devam edeceğiz ve adalet talebinin takipçisi olacağız” dedi.

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