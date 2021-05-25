Deniz salyasına karşı İBB Mudanya’da temizlik çalışması yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mart ayından bu yana Marmara Denizi'nde yayılan deniz salyasına (müsilaj) karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında Mudanya Belediyesi ile işbirliğine gitti. İBB deniz yüzeyi temizleme teknesini Mudanya'ya gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz şu ifadeleri kullandı:

* Bu geçici bir çözüm. Bizim kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Kalıcı çözüm de Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün belediyelerin hem de hükümetin ortak bir masa etrafında toplanarak birlikte çalışması. Çünkü bu konunun hükümeti ilgilendiren kısımları da var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki günlerde sağlıklı bir planlamayla daha kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim.

ÖZEL İZİN ALINDI

İBB'nin yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgi veren İSTAÇ AŞ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, Mudanya Belediyesi'nden gelen talep üzerine bir deniz yüzeyi temizleme teknesini bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Değirmenci sözlerini şöyle sürdürdü:

** Bu teknelerin İstanbul sahillerinin 20 mil açığına gitmesi ve orada çalışması kanunen yasak. Biz de bu sebeple deniz yüzeyi temizleme teknesi gönderebilmek için liman başkanlığından özel izin aldık. Pazar günü yola çıkan deniz yüzeyi temizleme teknemiz, pazartesi günü çalışmalarına başladı. Gelecek Pazar gününe kadar da çalışacak. Mudanya Belediyesi açısından yoğun şikâyet kaynağına dönüşen müsilajla mücadele edecek.

* Sonra yeniden İstanbul'a dönüp burada görevini sürdürecek. Zaten İBB olarak Marmara'da kıyısı bulunan belediyelerle müsilajın yayılmasından önce de işbirliği halindeydik. Bundan sonra da işbirliklerimizi sürdüreceğiz. Çünkü kalıcı çözüm, Marmara Bölgesi'ni her açıdan bütüncül olarak ele alıp, planlamaktan geçiyor.

515 KM BOYUNCA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Değirmenci “İstanbul'da 11 deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYTT )ile sahil, koy ve gerektiğinde limanlarımızda çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Sadece deniz salyası dediğimiz müsilaj ile değil her türlü deniz yüzeyi kirliliğine karşı mücadelemiz sürüyor. Her gün İstanbul'un 515 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde karadan ve denizden temizlik çalışması yapıyoruz” dedi.

ÜÇ AYDIR MÜCADELE EDİLİYOR

İBB, son 3 aydır deniz salyası ile mücadele ediyor. Beyaz, açık kahverengi ve köpük gibi görülen deniz salyalarına karşı İSTAÇ AŞ, deniz yüzeyi temizleme tekneleri (DYTT) ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar derin ve geniş alanlarda yürütülüyor. DYTT'lerin pervaneleriyle deniz salyası öbeklerini parçalayıp dibe indirmek ve toplamak amaçlanıyor. Müsilajın mevsimsel geçiş süreci tamamlandığı ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman ortadan kalkacağı belirtiliyor.