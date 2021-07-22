Denizde kaybolan 3 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Şile’de Ayazma Plajı’nda 07.30 sıralarında denize giren üç kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan üç kişiden birinin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi morga kaldırıldı. Diğer iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı. (DHA)