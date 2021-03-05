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Denizde kaybolmuştu, acı haber geldi

İzmir'in Urla ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte denize açılan Çağlar Demir yaşanan kaza sonrası denizde kayboldu. İki arkadaşı yüzerek kıyıya çıkan biri de sahil güvenlik tarafından kurtarılan Çağlar Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme: 13:29, 05/03/2021
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Denizde kaybolmuştu, acı haber geldi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Hekim Adası’nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

ÜÇÜ KURTULDU, ÇAĞLAR BAŞARAMADI

Teknenin yerinin tespitinin ardından 2 kişinin karaya çıktığı, denizde yüzen bir kişinin sağ olarak bota alındığı ifade edilen açıklamada, kurtarılanların 4 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
Çağlar Demir’e (33) ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.  (İHA)