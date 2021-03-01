Denize atlayan kadın donma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı

Adının Oksana olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın dün gece saatlerinde Ayvalık ile Cunda Adasını birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsünün yanında görüldü. Alkollü olduğu anlaşılan kadın, elbiseleriyle birlikte denize girerek kısa sürede gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği karanlık ve soğuk deniz suyunda kadının bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bir buçuk saatlik arama çalışması sonucunda kadın yüzdüğü denizden güçlükle çıkartılarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadının, vücut ısısının tehlikeli derecede düşerek ‘hipotermi riskine’ karşı tedavi altına alındığı öğrenildi. (DHA)