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Denize düştü, teknenin pervanesine çarptı! Feci ölüm

Mersin'in Silifke ilçesinde kardeşiyle birlikte tekneyle gezintiye çıkan şahıs, dengesini kaybederek düştüğü denizde teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti.

Güncellenme: 21:43, 24/07/2021
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Denize düştü, teknenin pervanesine çarptı! Feci ölüm

Tatil için Silifke ilçesinin Tisan koyunda bulanan Mehmet Nuri Bıçaklar, kardeşi Taner Bıçaklar ile birlikte kendisine ait tekne ile denize açıldı. Bir süre sonra teknenin arka tarafından dengesini kaybederek denize düşen Mehmet Nuri Bıçaklar, çalışır durumdaki pervanenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Aynı teknedeki Taner Bıçklar da kardeşini kurtarmak için denize atlarken, iki kardeş, o sırada oradan geçen başka bir teknedeki vatandaşlarca denizden çıkarıldı.

Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Nuri Bıçaklar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahısların, Gaziantep’ten tatil için Mersin’e geldikleri öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İHA

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