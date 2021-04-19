Denize girdi, akıma kapılarak öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Gerişaltı Mevkii Karataş Caddesi'ndeki bir balık restoranın iskelesinin altındaki aydınlatma lambalarını tamir etmek için elinde elektrik malzemeleri ile birlikte beline kadar denize giren evli ve 4 çocuk babası 47 yaşındaki Mehmet Nalbant'ın birden “Çarpıldım kurtarın beni” diyerek yardım istediği belirtildi.

Restoran çalışanlarının elektrik şalterini kapatarak ambulans ve polisten yardım istemesinin ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri Nalbant'ı denizden çıkardı.

Yalıkavak Mahallesi'nde Rus iş insanlarının işlettiği bir otelde elektrik teknisyeni olarak çalışan Mehmet Nalbant’ın restorana yardım amaçlı gittiği belirtildi.

Mehmet Nalbant'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı, 4 personelin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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