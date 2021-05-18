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Denizli’de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli'de polis, FETÖ soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda saklandıkları hücre evinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncellenme: 19:40, 18/05/2021
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Denizli’de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Pamukkale ilçesinde bir hücre evine yapılan operasyonda, 2014 yılında Adana’da MİT TIR’larının durdurulması olayının savcısının kardeşi olan, aynı zamanda örgütün Sarayköy ilçe imamı ve By-Lock kullanıcısı olduğu saptanan A.Ş. (46) ile örgüt adına Niğde ve Irak’ın kuzeyinde üst düzey görevler yaptığı ve Sinop il imamı olduğu anlaşılan S.A. (58) ve örgütün Denizli’nin Kale ilçesi mütevelli heyeti başkanı olduğu belirtilen Y.İ.T. (59) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ile S.A. tutuklanırken, Y.İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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