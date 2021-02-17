Denizli’de mutasyonlu corona hastası 4 kişi karantinaya alındı

Denizli'de corona şüphesi ile test yapılan altı kişiden dördü mutasyonlu corona hastası çıktı. Virüsün İngiltere'de görülen varyantına yakalanan hastalar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Denizli Tabip Odası Başkanı Hakan Erbay bu hastaların diğer corona hastalarından farklı bir serviste karantinada olduklarını belirtti.

“YURT DIŞI BAĞLANTILARI HASTALIĞI TAŞIMIŞ OLABİLİR”

Hastalığın öğrenci hareketliliği ya da bir şekilde yurt dışı seyahati gerçekleştirmiş kişiler tarafından taşınmış olabileceğine işaret eden Erbay, “4 tane İngiltere kökenli mutasyona uğramış virüs saptandı. Vakaların tespit edilmesinden bu yana 4 gün geçti ve yeni vaka çıkmadı. Denizli'de normal PCR testlerinde de pozitif vaka sayısı çok azaldı. Artık günde bir iki tane ancak çıkıyor. Mutasyonlu virüslerin yayılma gücü ve hasta yapma olasılığı daha yüksek. Bu nedenle mutlaka önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe, hijyenin yanı sıra aşı da ihmal edilmemeli” diye konuştu.