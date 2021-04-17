Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli’de orman yangını: 3 saatte söndürüldü, 4 hektar alan yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 hektar kızılçam ormanı, zarar gördü.

Güncellenme: 17:55, 17/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Denizli’de orman yangını: 3 saatte söndürüldü, 4 hektar alan yandı

Karataş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yayılarak, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına 20 orman işçisi, 15 arasözle müdahale etti.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede, 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA

İlginizi ÇekebilirBursa'da antika dükkanında büyük yangınBursa'da antika dükkanında büyük yangın
Bursa Denizli yangın