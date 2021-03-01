Denizli’deki FETÖ ve uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre başka illerden bir otomobil ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine fiziki takibe alınan şüpheli otomobil, Denizli-Antalya Karayolu üzerinde, dün, durduruldu. Araçta narkotik köpeği ‘Çako’nun da katılımıyla yapılan aramalarda, sol ön kapının alt kısmına gizlenmiş halde 110 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu genişleten polis, şüphelilerle irtibatı bulunduğu belirlenen kişilerin ev ve iş yerlerine baskınlar yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 31 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 24 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 73 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, dün örgütün yeniden yapılanması kapsamında deşifre olmuş örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütten kopmaları önlemeye çalıştıkları, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle aranan örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yer temin etmek, örgüt adına para toplamak ve sohbet toplantıları düzenleyerek örgütün dağılan kadrolarını tekrar bir araya getirmek çabası içerisinde oldukları ve tutuklu olarak yargılamaları devam eden örgüt mensuplarının yakınlarına maddi yardım yapmak istedikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere ayrı ayrı zarflara konulmuş 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

