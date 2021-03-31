Depremzedelerin trafo isyanı

Son dönemde, başta 30 Ekim 2020'deki deprem olmak üzere birçok felaket yaşayan İzmirliler'in çilesi bitmiyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ, vatandaşları kaygılandıran bir karar aldı. TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi 1593/3 Sokak'ta trafo merkezi kurma çalışması başlattı. İlk etapta duvar ve tel örgü ile çevrelenen alana 24 metre yüksekliğinde trafo merkezi inşa edileceği öğrenildi.

MAHALLE HALKI KORKU İÇİNDE

Söz konusu yerin imar planı notlarında “TEİAŞ hizmet alanı” olarak belirtildiği, buna karşın böyle bir mekanizma kurulmasının imara aykırı olduğu öne sürüldü. Yüzlerce apartmanın ortasına inşa edilen trafo merkezinin halk sağlığını ve can güvenliğini tehdit edeceğini söyleyen vatandaşlar yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri, endişelerini ve beklentilerini SÖZCÜ'ye anlattı.

PROF. DR. FERİT TURANLI (50): Yedi katlı apartman yüksekliğinde inşa edilecek bu yapıda altı tane 90 tonluk regülatör olacağını öğrendik. Üstelik bu tesis bina yönetmeliğinde belirtilen fore kazık yöntemi ile de yapılmıyor. Burası depremden en çok etkilenen bölge. Üstelik son yıllarda su baskınları da yaşanıyor. Olası bir deprem veya sel felaketinde bunun patlaması, depremden daha fazla zarar verecektir.

MELTEM YILDIRIM (33): Apartmanlarımızın orta yerinde kalın duvar ve tel örgülerle çevrili hapishane görünümünde çirkin bir yapı inşa edilmeye başlandı. Bu, çocuklarımız için de büyük bir risk getirecek. Manyetik alanın çocuklarda lösemi riski yarattığını biliyoruz. Yakında bulunan gökdelenlerin enerji ihtiyacı için yapılıyormuş. Öyleyse trafoyu kulelerin yanındaki boş arsaya yapsınlar.

MEHMET SELAHATTİN TİMUR (21): Yayacağı radyasyon, çıkaracağı ses ve gürültü kirliliği, özellikle de patlama riski nedeni ile hepimizin can güvenliğini ve sağlıklı çevrede yaşama hakkını ihlal edecek. Yapılmak istenen insan hakları ve hukuka aykırıdır. Mahallemizde trafo merkezi istemiyoruz. İnsanların güvenliğini tehdit etmeyecek bir başka yere yapsınlar.

DENİZ EKİCİ (9): Deprem anında evdeydim. Bu arsada toplandık. Bir daha deprem olduğunda nerede toplanacağız. Oyun alanımızı da yok etmiş olacaklar. Bu hiç iyi değil, hem sağlık açısından, hem de can ve mal güvenliği açısından.