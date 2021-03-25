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Derede can pazarı

Ağrı’dan Trabzon’a gelen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil Araklı ilçesinde Karadere Deresi'ne uçtu. Dereye uçan araçta bulunan 3 genç azgın suların arasından vatandaşların yardımı ile bellerine bağladıkları iple çekilerek kurtarıldı.

Güncellenme: 20:37, 25/03/2021
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Derede can pazarı

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Trabzon'a doğru yola çıkan Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin isimli 3 gencin içinde bulunduğu otomobil, Bayburt-Trabzon karayolunun Araklı ilçesi Taştepe mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle Karadere Deresi'ne uçtu.

3 GENCİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşlar, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin ortasında bir kayaya takılı bir şekilde duran aracın içinden çıkan 3 genci kurtarmak için çalışma başlattı.

Derenin ortasındaki aracın üzerindeki 3 genç, yoldan geçen vatandaşların kendilerine attığı ipi tek tek bellerine bağlayarak azgın dere sularının içerisinden kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan 3 genç bölgeye gelen ambulansla tedavi için Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

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