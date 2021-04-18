Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dev gemi Bodrum’a geldi

Norveç bayraklı 'Viking Orion' isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Güncellenme: 22:54, 18/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Dev gemi Bodrum’a geldi

Hırvatistan’ın Rijeka Limanı’ndan gelen 227 metre uzunluğunda 34 metre genişliğindeki 980 yolcu kapasiteli Viking Orion isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port’un iskelesine demir attı.

Bodrum’da 12 gün boyunca kalacağı bildirilen gemiden 20 personelin ayrılacağı, 300’e yakın yeni yabancı personelin alınacağı kaydedildi.

Gemiye alınacak yeni personellerin, corona virüsü tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı öğrenildi.

Viking Orion isimli kruvaziyer gemisinin personelin görev başlaması ve 123 tonluk yakıt ikmalinin ardından Cebelitarık’a gitmek üzere gitmek üzere Bodrum’dan ayrılacağı öğrenildi. DHA

İlginizi ÇekebilirRusya'nın seyahat kısıtlaması 1 milyon turist kaybına neden olabilirRusya'nın seyahat kısıtlaması 1 milyon turist kaybına neden olabilirİlginizi ÇekebilirBodrum'a sezonun ilk Rus turist kafilesini getiren uçak su takı ile karşılandıBodrum'a sezonun ilk Rus turist kafilesini getiren uçak su takı ile karşılandı
bodrum Corona Ekonomi Hırvatistan Moskova Muğla Norveç Rusya Türkiye uçak