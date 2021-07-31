Didim’deki yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucunda yangını çıkardığı ileri sürülen üç şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alırken, 15 hektar yangından zarar gördü.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BİLECİK ŞÜPHELİSİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi mevkiinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Erkan A. (43) isimli şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkarken, şahıs jandarma ekipleri tarafından sorguya alındı. İlk sorgusunun ardından Erkan A. jandarma ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Erkan A. çıkarıldı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İHA