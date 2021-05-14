Dini nikahlı eşini sokak ortasında bıçakladı! Hayati tehlikesi var

Olay, saat 22.15 sıralarından Bağlarbaşı Mahallesi 954’uncu sokakta meydana geldi. Dini nikahlı eşi İbrahim K. ile tartışan Gizem Ş., bir süre önce annesinin evine yerleşti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bugün geç saatlerde barışmak için eve gelen İbrahim K. ile Gizem Ş. arasında evde başlayan tartışma sokakta devam etti. Sokağa taşan kavgada, İbrahim K. yanında getirdiği bıçakla Gizem Ş.’yi birkaç yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedaviye alınan Gizem Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli İbrahim K.’yı kısa sürede suç aletiyle birlikte Çalılıöz Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA