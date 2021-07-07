Dinlenme tesisinden TIR kaçırdı, kaza sonrası yakalandı

Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli şahıs Sakarya'da dinlenme tesisinde park halindeki 41 YK 210 plakalı tırı çaldı. Tırının hareket ettiğini gören sahibi ise başka bir araçla S.Ş.'yi hem takip etti, hem de durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Tırın ilerlediği güzergahta önlem alan ekipleri gören S.Ş., Yeniçağa gişeleri mevkiinde önce önündeki araçlara çarptı, ardından refüje girerek durabildi. Ekipler tarafından takip edilen S.Ş. olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)