Dışişleri Bakanlığı’ndan Endonezya’ya taziye mesajı

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Depremin derin bir üzüntü yarattığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az sekiz kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

*Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. İHA