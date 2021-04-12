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Dışişleri Bakanlığı’ndan Endonezya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Güncellenme: 00:01, 12/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Dışişleri Bakanlığı’ndan Endonezya’ya taziye mesajı

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Depremin derin bir üzüntü yarattığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az sekiz kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

*Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. İHA

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