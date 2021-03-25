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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi

Denizli’nin Honaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kar yağışının etkisiyle kayması sonucunda devrildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 19:24, 25/03/2021
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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi

Kaza, Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Denizli-Uşak Karayolu üzerinden Çal ilçesine seyir halindeyken kar yağışı dolayısıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek araç yan yatarak devrildi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araç içerisinde bulunan 4 yaralı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, araç trafiği tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İHA

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