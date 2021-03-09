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Diyanet’ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona sebebiyle iptal olan hac ve umre ibadetleriyle ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme: 11:25, 09/03/2021
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Diyanet’ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “2020 yılı hac ibadeti Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan’ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.” (DHA)

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