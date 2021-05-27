Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK’nın ‘şehir yapılanması’na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince önceki gün Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Antalya, Tunceli, İstanbul ve Batman’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP ve DBP’li yöneticilerin de bulunduğu 30 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanırken, 14’ü ise serbest bırakıldı. DHA

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